На Дальнем Востоке проведут перепись амурских тигров

Звери стали чаще заходить в населённые пункты

Масштабный учёт амурских тигров готовятся провести на Дальнем Востоке. Это один из самых редких хищников на планете. Он занесён в Международную красную книгу. По данным экспертов, общая численность этих животных в нашей стране превышает 600 особей. Обычно тигры держатся в стороне от населённых пунктов, однако в последнее время они всё чаще стали подходить к жилью.

Сорвал собаку с цепи и утащил добычу в лес. Амурский тигр наведался в небольшой северный посёлок Рощино и изрядно напугал местных жителей. Специалисты Охотнадзора отогнали зверя подальше в тайгу. Дикая кошка усвоила урок и пока больше не возвращалась к людям.

Другого полосатого преступника пришлось всё-таки отловить. Хищник почувствовал себя хозяином в селе Нагорное Пожарского района. За две недели утащил семь сторожевых собак. Зверя увезли подальше от населённых пунктов и надели ошейник с GPS-передатчиком, чтобы отслеживать перемещения, сообщает "ТВ Центр".

По подсчётам специалистов, за последнее время 11 тигров заходили в населённые пункты или попадались на глаза человеку. Жилые посёлки - совсем нехарактерная среда обитания для диких зверей. И чаще, по мнению экспертов, такое поведение животных провоцируют сами люди, ведь многие таёжные посёлки стоят без освещения.

Этой зимой на поведение амурского тигра может повлиять и ситуация в тайге. Из-за африканской чумы численность кабана сократилась в четыре раза. Диким кошкам придётся частично менять свой рацион. Объектом охоты станут косули и олени.

Особенно эта ситуация может отразиться на самках с котятами. Тиграм требуется больше времени чтобы поймать косулю или изюбря. Соответственно мама, будет дольше охотиться, а тигрята - оставаться без присмотра. При этом любопытные малыши не сидят на месте, выбегают на дороги или оказываются в снежном плену.

Утопающего в снегу тигрёнка заметили у дороги в Хабаровском крае. Он как раз остался без присмотра. Служба Охотнадзора нашла маму и воссоединила семью. Однако есть и несчастные случаи, например, два тигрёнка предположительно остались без взрослых, зашли в населённый пункт, спрятались под домом и погибли от истощения.

Специалисты напоминают, что, увидев даже маленького тигрёнка, ни в коем случае нельзя самостоятельно пытаться ему помочь. Необходимо сразу сообщить в Охотнадзор. Этой зимой инспекторы будут особенно тщательно следить за поведением этих редких хищных кошек.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр".

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