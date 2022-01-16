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Новака Джоковича депортируют из Австралии

12:05
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Теннисист не сделал прививку от коронавируса

Первую ракетку мира, знаменитого теннисиста Новака Джоковича депортируют из Австралии. Такое решение принял федеральный суд страны. Вердикт окончательный и обжалованию не подлежит.
Власти Австралии аннулировали визу Новака Джоковича

Спортсмен наблюдал за ходом слушаний из офиса своих адвокатов в Мельбурне. Специально для этого ему разрешили покинуть отель для мигрантов, где атлет вынужденно находился все последние дни.

У ворот здания поклонники Джоковича устроили митинг в его поддержку. Но их надежды не оправдались. Теннисист так и не сыграет в турнире Australian Open, ради участия в котором прибыл в страну.

При въезде он не смог предъявить погранслужбе документы о медотводе от вакцинации против коронавируса и получил предписание покинуть Австралию. В первый раз это решение удалось оспорить в суде. Вторая попытка не удалась.

Теперь Джоковича не только депортируют, но и запретят въезд в Австралию на три года, сообщает "ТВ Центр".

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