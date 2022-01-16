Российские регионы накрыли снегопады и метели

На помощь водителям приходят спасатели

Сильные снегопады не покидают российские регионы. Метели метут в Челябинской, Свердловской и Саратовской областях. Штормовое предупреждение объявлено в Башкирии: в республике шквалистый ветер. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома.

На дорогах снежные заносы, нулевая видимость. Ограничено движение на нескольких участках федеральных трасс. На помощь водителям приходят спасатели.

Непогода задержалась и на Кубани, там снегопады сменились дождями. При этом наблюдаются резкие перепады температуры. В Краснодаре подтоплены дороги, застревают автомобили. В одном из районов Сочи сошёл сель. Поток из грунта и камней обрушился на федеральную трассу, повалив деревья, сообщает "ТВ Центр".

А на Сахалине продолжают устранять последствия мощного циклона. Коммунальным службам помогают местные жители. На расчистку сугробов брошены и около тысячи военнослужащих.

Предупреждение об угрозе цунами в Сахалинской области снято. Оно было объявлено после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

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