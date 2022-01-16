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Российские регионы накрыли снегопады и метели

13:13
  • воскресенье
  • 16 января 2022

На помощь водителям приходят спасатели

Сильные снегопады не покидают российские регионы. Метели метут в Челябинской, Свердловской и Саратовской областях. Штормовое предупреждение объявлено в Башкирии: в республике шквалистый ветер. Жителям рекомендуют по возможности оставаться дома.
На центральную Россию обрушились сильные снегопады

На дорогах снежные заносы, нулевая видимость. Ограничено движение на нескольких участках федеральных трасс. На помощь водителям приходят спасатели.

Непогода задержалась и на Кубани, там снегопады сменились дождями. При этом наблюдаются резкие перепады температуры. В Краснодаре подтоплены дороги, застревают автомобили. В одном из районов Сочи сошёл сель. Поток из грунта и камней обрушился на федеральную трассу, повалив деревья, сообщает "ТВ Центр".

А на Сахалине продолжают устранять последствия мощного циклона. Коммунальным службам помогают местные жители. На расчистку сугробов брошены и около тысячи военнослужащих.

Предупреждение об угрозе цунами в Сахалинской области снято. Оно было объявлено после извержения подводного вулкана у островов Тонга.

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