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Людмила Семеняка отмечает юбилей

12:09
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Её творческий путь связан с Большим театром

Поздравления с юбилеем сегодня принимает Людмила Семеняка. Блистательной балерине, народной артистке СССР исполнилось 70 лет.
Марина Неёлова отмечает юбилей

Она окончила Ленинградское хореографическое училище. Но весь её творческий путь связан с Большим театром. Впервые Семеняка вышла на его сцену в 20 лет и выступала там четверть века.

В её репертуаре - главные партии в классических балетах. Неизменными овациями встречали Жизель и Раймонду, восхищались грацией и пластикой в "Щелкунчике", "Лебедином озере", "Баядерке".

Талант артистки покорил зрителей не только в нашей стране, но и за рубежом. Семеняка сотрудничала с Парижской оперой, Королевским шведским балетом.

После завершения танцевальной карьеры Людмила Ивановна передаёт свой опыт новым поколениям артистов. Она уже два десятилетия работает педагогом-репетитором в Большом театре, сообщает "ТВ Центр".

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