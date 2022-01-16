В Россию из Казахстана вернулись 19 самолётов с миротворцами

Они выполнили поставленные задачи
Сегодня 19 самолётов российского Минобороны вернули на родину наших миротворцев после успешной миссии ОДКБ в Казахстане. Спецборты приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.
В ближайшее время бойцы совершат марш-бросок в пункты постоянной дислокации, сообщает "ТВ Центр".
Все поставленные задачи в Казахстане выполнены. Во время беспорядков и атак террористов миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты республики.
Ключевые здания защищали российские подразделения. Благодаря поддержке ОДКБ, Казахстан возвращается к привычной жизни.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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