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В Россию из Казахстана вернулись 19 самолётов с миротворцами

12:43
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Они выполнили поставленные задачи

Сегодня 19 самолётов российского Минобороны вернули на родину наших миротворцев после успешной миссии ОДКБ в Казахстане. Спецборты приземлились на подмосковном аэродроме Чкаловский.

В ближайшее время бойцы совершат марш-бросок в пункты постоянной дислокации, сообщает "ТВ Центр".

Все поставленные задачи в Казахстане выполнены. Во время беспорядков и атак террористов миротворцы ОДКБ охраняли стратегические объекты республики.

Ключевые здания защищали российские подразделения. Благодаря поддержке ОДКБ, Казахстан возвращается к привычной жизни.

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