Россиянам дали совет по защите от мошенников с QR-кодами на "Госуслугах"

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан

После появления в СМИ и соцсетях сообщений о новом виде мошенничества с QR-кодами на портале "Госуслуги" власти дали совет россиянам. Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам рекомендовано сразу класть трубку при подозрительных звонках и не выдавать персональные данные, говорится в сообщении Минцифры.

В министерстве также предостерегли пользователей "Госуслуг" от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали никому не пересылать СМС-сообщение с кодом.

При звонках от мошенников лучше всего сразу же перезвонить на горячую линию "Госуслуг" 8-800-100-70-10 или обратиться в полицию.

Накануне в прессе появились сообщения о новой схеме обмана россиян. Злоумышленники звонят пользователям портала "Госуслуги" и просят сообщить код из СМС-сообщения для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Если доверчивые граждане сообщают мошенникам заветные цифры, то через какое-то время теряют доступ к своим аккаунтам.

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