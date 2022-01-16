ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россиянам дали совет по защите от мошенников с QR-кодами на "Госуслугах"

13:42
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Злоумышленники придумали новую схему обмана граждан

После появления в СМИ и соцсетях сообщений о новом виде мошенничества с QR-кодами на портале "Госуслуги" власти дали совет россиянам.  Для того чтобы не стать жертвой злоумышленников, гражданам рекомендовано сразу класть трубку при подозрительных звонках и не выдавать персональные данные, говорится в сообщении Минцифры.
Мошенники атакуют пользователей "Госуслуг"

В министерстве также предостерегли пользователей "Госуслуг" от смены пароля к сервису по телефону и посоветовали никому не пересылать СМС-сообщение с кодом.

При звонках от мошенников лучше всего сразу же перезвонить на горячую линию "Госуслуг" 8-800-100-70-10 или обратиться в полицию.

Накануне в прессе появились сообщения о новой схеме обмана россиян. Злоумышленники звонят пользователям портала "Госуслуги" и просят сообщить код из СМС-сообщения для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Если доверчивые граждане сообщают мошенникам заветные цифры, то через какое-то время теряют доступ к своим аккаунтам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
QR-код
QR-код
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.