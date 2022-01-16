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В России создадут вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса

14:17
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Разработкой займётся Центр имени Гамалеи

Учёные Центра имени Гамалеи не исключают создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов вируса, например, "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов.
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"Рассматривается и обсуждается сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" и "омикрон". Возможно создание такой более сложной вакцины", - сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что в Центре имени Гамалеи в короткие сроки после начала пандемии была создана первая в России и мире вакцина "Спутник V". Позже учёные центра создали препарат для ревакцинации "Спутник Лайт" и вакцину для подростков "Спутник М".

Несмотря на то, что российские вакцины до сих пор не признаны ВОЗ, они успешно применяются во многих странах мира, в которых прошли процедуру ускоренной регистрации. 

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