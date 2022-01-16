В России создадут вакцину на основе нескольких штаммов коронавируса

Разработкой займётся Центр имени Гамалеи

Учёные Центра имени Гамалеи не исключают создания поливалентной вакцины от коронавируса на основе нескольких штаммов вируса, например, "дельты" и "омикрона". Об этом сообщил замдиректора центра Денис Логунов.

"Рассматривается и обсуждается сделать такой поливалентный "Спутник", где будет и "дельта", и "омикрон", или "ухань" и "омикрон". Возможно создание такой более сложной вакцины", - сказал учёный в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, что в Центре имени Гамалеи в короткие сроки после начала пандемии была создана первая в России и мире вакцина "Спутник V". Позже учёные центра создали препарат для ревакцинации "Спутник Лайт" и вакцину для подростков "Спутник М".

Несмотря на то, что российские вакцины до сих пор не признаны ВОЗ, они успешно применяются во многих странах мира, в которых прошли процедуру ускоренной регистрации.

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