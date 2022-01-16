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Можно ли вылечить игроманию

15:15
  • воскресенье
  • 16 января 2022

ВОЗ признала её болезнью

Всемирная организация здравоохранения официально признала компьютерную игроманию болезнью. В новом классификаторе ей присвоен код 6C51. Диагноз есть, пациентов уже очень много.

Вот только как именно им помочь - не очень понятно. Специфического лечения именно для игроманов пока не придумано, проблемой озаботилась даже церковь.

Виктор Прокушев выяснил, чем эта зависимость отличается от остальных и как действовали те, кто всё-таки от неё избавился (смотрите видео).

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