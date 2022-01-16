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Лучший город Земли: как песни о Москве стали отдельным жанром

15:22
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Их любят петь в больших компаниях

В конце новогодних каникул в соцсетях вспыхнул спор о гимне Москвы. Мол, стоит его обновить. Это, конечно, решать властям - официальная музыка утверждается законом.

И всё же, каких только песен о столице ни сложено. Они стали неформальными символами города и, конечно, менялись вместе с ним.

Удалые дореволюционные, восторженные советские, лирические баллады оттепели и энергичные треки нового века. Юлия Богоманшина переслушала их снова и убедилась, что песня о Москве - это уже отдельный жанр (смотрите видео).

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