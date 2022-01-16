Дом и семья: Хабенский вернул на сцену МХТ забытую традицию Олега Табакова

Артисты были рады

Как известно, любой театр – это большая семья и общий дом для десятков актёров. В театре есть традиции, которые не принято нарушать, но иногда про них забывают.

Художественный руководитель МХТ имени Чехова, вступая в октябре 2021 года на этот пост, обнаружил, что в театре приказом прошлого худрука отменён традиционный капустник на Старый Новый год. А ведь он был каждый год ещё со времён Олега Табакова.

Не раздумывая Хабенский вернул традицию учителя и на сцене театра снова отметили приход праздника, пишет kp.ru ("Комсомольская правда").

Как в старые добрые времена артисты собрались вместе на Малой сцене в ночь на 14 января. К своей труппе обратился начинающий худрук Константин Хабенский.

Дорогие друзья, коллеги, соратники, с наступающим Старым Новым годом! Дай бог нам всем здоровья, счастья, полёта, радости от нашего общего дела. И - закон есть закон - если люди пришли смотреть высокохудожественный капустник в Художественном театре, надо срочно его показывать. Поехали!

Капустник в МХТ - праздник для своих, билеты на него не продаются. В зале собираются только актёры и их родственники. У Константина Хабенского в этот день было особо приподнятое настроение, ведь 11 января актёр, режиссёр, сценарист, продюсер и народный артист России отметил 50-летний юбилей.

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