Власти Австрии изменили правила обязательной вакцинации от коронавируса

Она объявлена с 1 февраля

Власти Австрии решили изменить правила обязательной вакцинации от коронавируса, которая стартует в стране 1 февраля. Правительство объявило, что прививки должны сделать все граждане старше 18 лет. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

Ранее говорилось, что прививка от коронавируса в Австрии станет обязательной для всех жителей республики от 14 лет. Не исключено, что власти изменили возраст под давлением общественности: последние недели в Австрии регулярно проходят акции против запретов и новых правил, связанных с коронавирусом.

Закон об обязательной вакцинации в Австрии ещё окончательно не вступил в силу. Это должно произойти только после того, как парламент поддержит его простым большинством голосов. Заседание назначено на 20 января.

Обязательная вакцинация не будет распространяться на беременных женщин, переболевших в течение шести месяцев после заболевания и людей, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением. Отказ от вакцинации обернётся штрафом в 600 евро.

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