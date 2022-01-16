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Раскол в НАТО: союзники не могут решить, как вести себя с Россией

17:14
  • воскресенье
  • 16 января 2022

США не обо всём проинформировали партнёров

В странах НАТО разделились мнения о переговорах с Россией. О расколе в альянсе узнали журналисты влиятельного американского издания The Wall Street Journal.
США и НАТО готовы к новым переговорам с Россией

Оказывается, некоторые страны-участницы НАТО выразили обеспокоенность определенными идеями, высказанными официальными лицами США на переговорах в Женеве и Брюсселе. В альянсе занервничали из-за того, что эти идеи предварительно не были озвучены союзникам по НАТО.

В частности, американцы не обсудили с коллегами идею взаимного сокращения военных учений. Об этом некоторые члены альянса узнали из СМИ. Также некоторые союзники по блоку пожелали большей ясности в отношении предложений попытаться восстановить ограничения на ракеты средней дальности.

На этой неделе в Женеве прошли российско-американские переговоры, а в Брюсселе заседал Совет Россия—НАТО. Альянс отказался гарантировать невступление Украины, на чём настаивала российская делегация.

Также не удалось достичь прогресса в других вопросах. Сейчас Москва ждёт от США и НАТО официальный письменный ответ по итогам переговоров, а затем будет принимать решение в зависимости от этого ответа.

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