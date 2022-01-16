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В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

17:46
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Это нужно для выживания нации

Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. Султан Хамзаев полагает, что употребление спиртных напитков влияет на социальную сферу.
На Байконуре запретили продажу алкоголя

Парламентарий уверен, что действительный объём потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям.

"Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран", - сказал Хамзаев в интервью изданию URA.RU.

Депутат предложил оставить продажу алкоголя в выходные дни только в барах, а в магазинах – запретить. Он также выступил за то, чтобы поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.

Сейчас в России алкоголь продаётся с 18 лет. Ограничения продаж по времени суток устанавливают регионы.  

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