В Госдуме предложили запретить продажу алкоголя по выходным

Это нужно для выживания нации
Депутат Госдумы предложил запретить продажу алкоголя в выходные дни. Султан Хамзаев полагает, что употребление спиртных напитков влияет на социальную сферу.
Парламентарий уверен, что действительный объём потребления алкоголя в России чрезмерно высок, и это сказывается негативно по всем социальным направлениям.
"Чтобы защитить здоровье наших граждан, необходимо применять максимально успешную международную практику. Это ограничение продажи алкоголя в выходные, как это работает в ряде европейских стран", - сказал Хамзаев в интервью изданию URA.RU.
Депутат предложил оставить продажу алкоголя в выходные дни только в барах, а в магазинах – запретить. Он также выступил за то, чтобы поднять возрастные ограничения по продаже спиртных напитков до 21 года.
Сейчас в России алкоголь продаётся с 18 лет. Ограничения продаж по времени суток устанавливают регионы.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram