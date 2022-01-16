В Пекине ввели жёсткие ограничения перед Олимпиадой

Она откроется 4 февраля

Менее чем за три недели до Олимпиады власти Пекина ввели двойной тест на коронавирус при въезде в столицу. Как сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний, первый ПЦР-тест нужно сдать за 48 часов до прибытия в китайскую столицу, второй - в течение 72 часов после въезда в город.

Такие меры будут действовать до конца марта. Власти надеются, что они предотвратят заражения в городе во время проведения Олимпийских игр.

Не исключено, что руководство города пошло на этот шаг после того, как 15 января в Пекине был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

До этого в двух китайских городах с населением более пяти миллионов человек в каждом были введены жёсткие ограничения после выявления нескольких случаев инфицирования коронавирусом.

XXIV зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. На открытие Олимпиады планируют приехать лидеры нескольких стран мира. В их числе будет президент России Владимир Путин.

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