ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Пекине ввели жёсткие ограничения перед Олимпиадой

19:49
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Она откроется 4 февраля

Менее чем за три недели до Олимпиады власти Пекина ввели двойной тест на коронавирус при въезде в столицу. Как сообщил городской центр по контролю и профилактике заболеваний, первый ПЦР-тест нужно сдать за 48 часов до прибытия в китайскую столицу, второй - в течение 72 часов после въезда в город.
В Пекине за три недели до Олимпиады выявлен носитель омикрон-штамма

Такие меры будут действовать до конца марта. Власти надеются, что они предотвратят заражения в городе во время проведения Олимпийских игр.

Не исключено, что руководство города пошло на этот шаг после того, как 15 января в Пекине был выявлен первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон".

До этого в двух китайских городах с населением более пяти миллионов человек в каждом были введены жёсткие ограничения после выявления нескольких случаев инфицирования коронавирусом.

XXIV зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля, а Паралимпиада - с 4 по 13 марта. На открытие Олимпиады планируют приехать лидеры нескольких стран мира. В их числе будет президент России Владимир Путин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр в 2022 году
Пекин в преддверии зимних Олимпийских игр в 2022 году
Тестирование на COVID-19 в Пекине
Тестирование на COVID-19 в Пекине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.