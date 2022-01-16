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В Германии опасаются отключения России от SWIFT

18:19
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Известный политик выступил против этого

В Германии сравнили отключение России от SWIFT с атомной бомбой для финансового рынка. Будущий глава ХДС Фридрих Мерц полагает, что такой шаг Запада приведёт к серьёзным последствиям для мировой торговли.
SWIFT опровергла сообщения о планах отключения России от системы

"Если произойдёт что-то подобное, я думаю, произойдёт массовый экономический спад", - сказал политик в интервью агентству dpa. По его мнению, отключение России от SWIFT ударит и по Германии. Политик призвал не трогать SWIFT.

Ранее в США разработали новый пакет санкций против России в случае эскалации обстановки на Украине. Ограничения касаются высших лиц государства и финансовой системы. Говорилось, в том числе, и об отключении России от международной системы банковских платежей SWIFT.

Эксперты скептически относятся к реализации таких шагов и полагают, что Вашингтон не пойдёт на них. От этого в большей мере пострадают западные производители различного сырья и потребители российских углеводородов.

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