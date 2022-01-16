Названо число жертв беспорядков в Алма-Ате

Погибли 11 силовиков

В результате беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков, пострадали свыше четырёх с половиной тысяч человек. Такие данные озвучил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, сообщает ТАСС.

В свою очередь в прокуратуре Казахстана сообщили, что в Алма-Ате после беспорядков арестованы 249 человек. Для расследования трагических событий начала января создана специальная межведомственная следственная группа.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки человек с обеих сторон.

По просьбе руководства Казахстана в страну были оперативно направлены миротворцы ОДКБ. Они взяли под охрану стратегические объекты и здания госуправления. После выполнения поставленных задач миротворцы сейчас покидают Казахстан.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram