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Названо число жертв беспорядков в Алма-Ате

18:43
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Погибли 11 силовиков

В результате беспорядков в Алма-Ате погибли 149 гражданских лиц и 11 силовиков, пострадали свыше четырёх с половиной тысяч человек. Такие данные озвучил начальник городского департамента полиции Канат Таймерденов, сообщает ТАСС.
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В свою очередь в прокуратуре Казахстана сообщили, что в Алма-Ате после беспорядков арестованы 249 человек. Для расследования трагических событий начала января создана специальная межведомственная следственная группа.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста, связанные с повышением цен на сжиженный газ в два раза. Они переросли в масштабные беспорядки и уличные бои с военными. Погибли десятки человек с обеих сторон.

По просьбе руководства Казахстана в страну были оперативно направлены миротворцы ОДКБ. Они взяли под охрану стратегические объекты и здания госуправления. После выполнения поставленных задач миротворцы сейчас покидают Казахстан.

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