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Трамп обвинил чиновников во лжи о России

18:52
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Это очень мешало работе

Экс-президент США Дональд Трамп высказался на тему российско-американских отношений. Он вспомнил о нелёгкой работе в Белом доме на митинге своих сторонников.

Трамп заявил, что иметь дело с собственной страной на посту президента оказалось намного сложнее, чем с внешними вызовами.

По словам Трампа, в США есть люди, которые создают фальсификации в отношении России и эта ложная информация усложняла его работу в Белом доме.

Экс-президент также добавил, что эта же стратегия использовалась, когда его обвиняли в связях с Москвой, сообщает "ТВ Центр".

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