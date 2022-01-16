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В Кремле рассказали о красной линии в отношениях с НАТО

19:07
  • воскресенье
  • 16 января 2022

Ситуация сложная

Отношения России и НАТО подошли к красной линии из-за военной поддержки альянсом Украины. Об этом в интервью CNN заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Россия наблюдает постепенное вторжение НАТО на территорию Украины и больше не может с этим мириться, отметил представитель Кремля. Он назвал Североатлантический альянс орудием конфронтации, а не стабильности.

Говоря о ситуации вокруг Украины, из-за которой резко обострились отношения Москвы с Западом, Песков сказал, что на территории этой страны нет российских военных.

"Российских военных на Украине нет. Нет российских военных в Донбассе.  Российские войска есть на российской территории", - отметил пресс-секретарь Владимира Путина.

Он также отметил, что Россия не намерена ни с кем обсуждать вывод каких-либо ракет и вооружений из Калининграда, потому что Калининград - это российская территория.

Затронул Песков и тему возможных антироссийских санкций, о которых всё чаще говорят в Вашингтоне. Предлагаемые в США санкции против руководства России могут привести к прекращению отношений между двумя странами, предупредил представитель Кремля.

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