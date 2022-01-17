Власти Австралии разрешили въезд привитым "Спутником V"

Регулятор страны отметил эффективность российского препарата

Как следует из заявления австралийского Управления терапевтических товаров, на которое ссылается ТАСС, регулятор рекомендовал правительству страны признать сделанные российской вакциной "Спутник V" прививки у прибывающих граждан других государств.

"TGA постановляет, что вакцина против COVID-19 Центра имени Гамалеи "Спутник V" будет признана для подтверждения статуса вакцинации прибывших путешественников", - сказано в сообщении.

Согласно уточнению TGA, Россия предоставила информацию, подтверждающую, что "Спутник V" обеспечивает защиту от ковида: в среднем не ниже 89% против заражения и 98-100% - против тяжелого течения болезни и смерти от осложнений.

Это означает, что получившие две дозы российской вакцины теперь будут считаться в Австралии полностью вакцинированными и получат возможность въезда в страну.

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