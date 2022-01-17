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Протесты в Казахстане могли координироваться из Киева

08:10
  • понедельник
  • 17 января 2022

Об этом сообщил казахский банкир Мухтар Аблязов

Беглый казахский банкир Мухтар Аблязов заявил в интервью РИА "Новости", что центр координации протестов в Казахстане находится в Киеве.
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"У нас организационный штаб, точнее говоря, он назывался "координационный штаб "Демократические выборы Казахстана", находится в Киеве", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что работа штаба активизировалась сразу после первых выступлений в Казахстане. Протестующим рекомендовали следовать выработанному оппозицией алгоритму, который подразумевает, с одной стороны, мирные протесты, с другой - захват административных зданий.

Как добавил Аблязов, беспорядки были не попыткой госпереворота, а "реализацией конституционного права на митинги".

2 января в ряде населенных пунктов Казахстана начались акции протеста из-за резкого повышения цен на сжиженный газ. Вскоре они переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали тысячи людей, есть погибшие. В страну для помощи местным правоохранительным органам были направлены миротворческие войска ОДКБ. В настоящее время власти республики отмечают, что ситуация стабилизировалась.

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