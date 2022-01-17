После ограбления вдовы Градского в Подмосковье возбудили дело

Преступников было трое

По факту нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко в Московской области возбуждено уголовное дело о разбое, передает "Интерфакс" со ссылкой на полицию.

МВД ведет оперативно-розыскные мероприятия, грабителей пытаются задержать.

Согласно данным правоохранительных органов, вооруженные преступники, их было трое, отобрали у вдовы Градского порядка 100 миллионов рублей, угрожая оружием.

В прокуратуре Подмосковья уточнили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.

Александр Градский умер 28 ноября. Композитору было 72 года. Незадолго до госпитализации музыкант жаловался на проблемы со здоровьем.

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