После ограбления вдовы Градского в Подмосковье возбудили дело

Преступников было трое
По факту нападения на вдову народного артиста России Александра Градского Марину Коташенко в Московской области возбуждено уголовное дело о разбое, передает "Интерфакс" со ссылкой на полицию.
МВД ведет оперативно-розыскные мероприятия, грабителей пытаются задержать.
Согласно данным правоохранительных органов, вооруженные преступники, их было трое, отобрали у вдовы Градского порядка 100 миллионов рублей, угрожая оружием.
В прокуратуре Подмосковья уточнили, что поставили на контроль ход и результаты расследования.
Александр Градский умер 28 ноября. Композитору было 72 года. Незадолго до госпитализации музыкант жаловался на проблемы со здоровьем.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram