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Гинцбург: любой штамм как "живая вакцина" может привести к смерти

08:25
  • понедельник
  • 17 января 2022

Осложнения могут быть самыми разными

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил в беседе с ТАСС, что если человек перенес коронавирус, то любой штамм заболевания может стать "живой вакциной". Касается это в том числе варианта "омикрон".
Вирусолог рассказал о характере болезни при заражении "омикроном"

"Но никто не скажет, какие будут последствия такой "вакцинации", в отличие от вакцинации "Спутником", безопасность которого давно доказана", - заметил при этом ученый.

По его словам, от "живой вакцины" бывают разные осложнения - вплоть до летального исхода.

Ранее Гинцбург заявил, что прошедшие вакцинацию препаратом "Спутник V", вероятнее всего, не будут болеть коронавирусной инфекцией штамма "омикрон". Более того, инфицированные могут даже не узнать о болезни, пока не сдадут антитела.

Штамм "омикрон" появился в ЮАР в ноябре 2021 года. Он отличается большим числом мутаций. В Британии и Франции новый штамм уже стал доминирующим.

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