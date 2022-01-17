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Япония подтвердила запуск КНДР двух баллистических ракет

08:35
  • понедельник
  • 17 января 2022

Это уже четвертый пуск со стороны Северной Кореи в 2022 году

КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси. Ракеты пролетели порядка 300 километров, максимальная высота полета составила около 50 километров.
КНДР испытала новую зенитную ракету

"Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с ракетными запусками. "Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона", - добавил Нобуо.

КНДР с начала 2022 года провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января.

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