Япония подтвердила запуск КНДР двух баллистических ракет

Это уже четвертый пуск со стороны Северной Кореи в 2022 году

КНДР в понедельник запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря, сообщил журналистам министр обороны Японии Нобуо Киси. Ракеты пролетели порядка 300 километров, максимальная высота полета составила около 50 километров.

"Район падения находится за пределами нашей исключительной экономической зоны", - уточнил министр (цитата по ТАСС).

Правительство Японии выразило КНДР протест в связи с ракетными запусками. "Подобные пуски идут вразрез с резолюциями Совбеза ООН, а также несут в себе угрозу безопасности нашей страны и региона", - добавил Нобуо.

КНДР с начала 2022 года провела уже четыре ракетных запуска. Предыдущий был осуществлен 14 января.

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