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Аномально теплая погода сохранится в Москве

08:28
  • понедельник
  • 17 января 2022

Температура превысит норму на пять-шесть градусов

Аномально теплая для января температура сохранится в Москве в начале наступившей рабочей недели. Об этом в понедельник, 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Москвичей предупредили о гололеде толщиной до восьми миллиметров

Как уточнил эксперт, к столичному региону приближается глубокий циклон. В результате атмосферное давление, повысившееся до 740 миллиметров ртутного столба, вновь упадет — до 725 миллиметров.

В понедельник и вторник прогнозируется от минус одного до минус трех градусов, это очень высокая температура для января, отметил Вильфанд. В целом показатели термометров будут превышать нормативные на пять-шесть градусов. Наряду с этим ожидается снег, метель и гололедица.

Однако к Крещению, которое у православных христиан приходится на 19 января, температура снизится до десяти градусов мороза, цитирует Вильфанда РИА Новости.

Ранее синоптики рассказали, что потепление, которое прогнозировалось в большинстве регионов Центрального федерального округа России, принесет с собой ряд неприятных погодных явлений.

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