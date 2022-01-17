"Чуда не случилось": актер Иван Рудаков умер в 43 года

Причиной смерти стали осложнения после коронавирусной инфекции

В Москве в возрасте 43 лет умер актер Иван Рудаков. Мужчина тяжело болел из-за осложнений, вызванных ковидом.

Летом 2021 года артист переболел COVID-19. После этого у Рудакова начались проблемы со здоровьем. На прошлой неделе он попал в 57-ю московскую больницу.

"Чуда не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет! И мы не знаем, как дальше с этим жить! Помолитесь, кто в силах, за упокой его души!" — написал отец актера Алексей Рудаков в Facebook.

Накануне Рудаков-старший заявил, что сына госпитализировали из-за проблем с сердцем и легкими. По словам отца, актер находился на ИВЛ в тяжелом состоянии, без сознания.

Иван Рудаков известен зрителям по ролям в сериалах "Медиум", "Склифосовский", "Кухня" (роль байкера Стаса Титова). Всего актер принял участие в съемках более 40 фильмов и сериалов.

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