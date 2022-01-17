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Российских миротворцев торжественно встретили по прибытии из Казахстана

08:37
  • понедельник
  • 17 января 2022

Военные вернулись в пункт постоянной дислокации

На подмосковном аэродроме Чкаловский 16 января прошла торжественная церемония встречи миротворческого контингента, который вернулся из Казахстана. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

Российские миротворцы возвращаются из Казахстана
Путин и Шойгу подвели итоги миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане

На Чкаловском приземлились самолеты военно-транспортной авиации ВКС России Ил-76 с российскими миротворцами из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ.

В торжественной встрече российских военных приняли участие представители командования ВДВ. После торжественного митинга личный состав приступил к разгрузке вооружения, военной техники, имущества.

Затем миротворцы совершили марш в пункт постоянной дислокации, сообщается на YouTube-канале Минобороны.

13 января министр обороны России Сергей Шойгу доложил российскому лидеру Владимиру Путину о завершении миссии ОДКБ в Казахстане, где в начале года прошли массовые беспорядки. Президент отметил, что миротворческие силы сыграли очень важную роль в стабилизации ситуации в Казахстане, им удалось восстановить правопорядок.

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