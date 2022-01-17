Россияне рассказали, куда мечтают съездить в командировку

Лидером предпочтений оказалась Антарктида

Почти две трети (64%) россиян, принявших участие в исследовании Ozon, хотели бы съездить в командировку в Антарктиду.

Второе место в рейтинге предпочтений для деловых поездок заняла Новая Зеландия — там хотели бы побывать с командировкой 19% опрошенных россиян.

Далее следуют Алтай, Байкал и Крым (10–11% опрошенных) Камчатка и Сочи (по 7%), Карелия (6%).

В целом идеальным пунктом назначения для командировок участники исследования выбирали места, в которых хотели бы побывать, однако самостоятельно туда добираться слишком сложно, дорого или долго — об этом рассказали 50%, 41% и 16% респондентов соответственно.

В действительности чаще всего опрошенные ездят в командировку в Москву и Санкт-Петербург (по 27%), Казань (21%), Екатеринбург (18%), Новосибирск, Нижний Новгород (по 16%) и Челябинск (13%).

Примерно 10% участников опроса бывали в командировках в Европе, 6% ездили с этой целью в Азию, около 2% побывали с деловыми поездками в Америке.

Лишь 8% респондентов ни разу не ездили в командировки, сообщает РБК.

Ранее в ходе опроса россияне рассказали, что считают критериями идеальной работы. Для 66% это высокий уровень заработной платы и ее своевременная индексация.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram