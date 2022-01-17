Канада рекомендовала своим гражданам не ездить на Украину

На Западе продолжают говорить о подготовке Россией "вторжения"
Министерство иностранных дел Канады обновило рекомендации для своих граждан по посещению Украины.
"Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием в стране и вокруг нее", - приводит заявление ведомства ТАСС.
Украину 17-18 января с визитом посетит глава МИД Канады Мелани Жоли.
В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.
Вместе с тем в Кремле не исключают вероятности провокаций со стороны Киева.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram