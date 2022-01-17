Канада рекомендовала своим гражданам не ездить на Украину

На Западе продолжают говорить о подготовке Россией "вторжения"

Министерство иностранных дел Канады обновило рекомендации для своих граждан по посещению Украины.

"Избегайте без важной необходимости поездок на Украину в связи с продолжающейся российской агрессией и военным наращиванием в стране и вокруг нее", - приводит заявление ведомства ТАСС.

Украину 17-18 января с визитом посетит глава МИД Канады Мелани Жоли.

В последнее время в странах Запада звучат утверждения о якобы готовящемся Москвой "вторжении" на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данную информацию безосновательным нагнетанием напряженности.

Вместе с тем в Кремле не исключают вероятности провокаций со стороны Киева.

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