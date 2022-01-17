Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

С космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D"
Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила об успешном выводе на околоземную орбиту экспериментального спутника "Шиянь-13".
"С космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D", отправившая космический аппарат "Шиянь-13" на намеченную орбиту", - приводит сообщение "Интерфакс".
Спутник предназначен для слежения за проведением испытаний и космическим пространством.
"Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий. Ракета способна в том числе выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 километров до 1300 килограммов полезной нагрузки.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
- Космонавт Дубров вернется на Землю после почти годового полета
- Первым белорусским космонавтом может стать девушка
- Отстыковавшийся от МКС "Прогресс" затопили в Тихом океане
- Бадминтон и научные эксперименты: чем занимались японские туристы на МКС
- Рогозин пообещал россиянам космический интернет к 2024 году