Китай вывел на орбиту экспериментальный спутник

С космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D"

Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация сообщила об успешном выводе на околоземную орбиту экспериментального спутника "Шиянь-13".

"С космодрома Тайюань стартовала ракета-носитель "Чанчжэн-2D", отправившая космический аппарат "Шиянь-13" на намеченную орбиту", - приводит сообщение "Интерфакс".

Спутник предназначен для слежения за проведением испытаний и космическим пространством.

"Чанчжэн-2D" была разработана Шанхайской академией космических технологий. Ракета способна в том числе выводить на солнечно-синхронную орбиту высотой около 645 километров до 1300 килограммов полезной нагрузки.

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