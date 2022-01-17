Зубные протезы и погоны полицейского: что пассажиры забывали в аэропортах Москвы

В новогодние праздники в аэропортах нашли больше тысячи забытых предметов

За время длинных зимних праздников, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, в бюро находок столичных аэропортов поступило 1114 забытых вещей и предметов. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в пресс-службах воздушных гаваней Москвы.

В аэропорту Внуково назвали среди самых необычных "потеряшек" гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции, фотопринтер. За своими забытыми вещами обратились 130 человек, остальные вещи остаются на хранении в комнате невостребованного багажа.

В аэропорту Шереметьево чаще всего находили перчатки, шапки, шарфы, пластиковые карты, детские рюкзачки, игрушки, ремни, ключи, пакеты с сувенирами. Среди забытых вещей также оказалась коробочка с зубными протезами, игрушечный деревянный меч длиной в метр, клетка для животных, горные лыжи.

В Домодедово рассказали, что во время праздников пассажиры забывали в аэропорту сладкие подарки, хлопушки, лыжи и осетинские пироги, сообщает АГН "Москва".

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, какие необычные вещи пассажиры Московского метрополитена оставили или потеряли в вагонах и на станциях в 2021 году.

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