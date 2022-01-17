ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Зубные протезы и погоны полицейского: что пассажиры забывали в аэропортах Москвы

09:19
  • понедельник
  • 17 января 2022

В новогодние праздники в аэропортах нашли больше тысячи забытых предметов

За время длинных зимних праздников, с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года, в бюро находок столичных аэропортов поступило 1114 забытых вещей и предметов. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в пресс-службах воздушных гаваней Москвы.
Названы самые необычные вещи, забытые в аэропортах Москвы

В аэропорту Внуково назвали среди самых необычных "потеряшек" гимнастический обруч, ласты, погоны капитана полиции, фотопринтер. За своими забытыми вещами обратились 130 человек, остальные вещи остаются на хранении в комнате невостребованного багажа.

В аэропорту Шереметьево чаще всего находили перчатки, шапки, шарфы, пластиковые карты, детские рюкзачки, игрушки, ремни, ключи, пакеты с сувенирами. Среди забытых вещей также оказалась коробочка с зубными протезами, игрушечный деревянный меч длиной в метр, клетка для животных, горные лыжи.

В Домодедово рассказали, что во время праздников пассажиры забывали в аэропорту сладкие подарки, хлопушки, лыжи и осетинские пироги, сообщает АГН "Москва".

Ранее в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы рассказали, какие необычные вещи пассажиры Московского метрополитена оставили или потеряли в вагонах и на станциях в 2021 году.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Зубной протез
Зубной протез
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.