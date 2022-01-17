Япония выступает за развитие отношений с Россией во всех областях

В том числе в области энергетики

В понедельник премьер-министр Японии Фумио Кисида выступил на пленарном заседании нижней палаты парламента с программной речью, в ходе которой затронул тему взаимоотношений Токио и Москвы.

"Мы будем развивать японо-российские отношения во всех областях, включая сотрудничество в области энергетики, чтобы способствовать нашим национальным интересам", - подчеркнул Кисида, которого цитирует ТАСС.

По словам японского премьера, Токио продолжит вести переговоры с целью подписания мирного договора и решения территориального вопроса.

Основным препятствием на пути выработки мирного договора между Россией и Японией являются разногласия по поводу прав на южную часть Курил. В Москве неоднократно подчеркивали, что российский суверенитет над этими территориями не подлежит сомнению.

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