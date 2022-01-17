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"Путин пел под баян": Долина рассказала историю про президента

09:02
  • понедельник
  • 17 января 2022

Глава государства исполнил песню "Город над вольной Невой"

Певица Лариса Долина рассказала несколько историй о президенте Владимире Путине во время интервью для YouTube-шоу "Скажи Гордеевой".

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По словам 66-летней артистки, однажды глава государства посетил ее концерт в Сочи. Там президент вместе с другими подпевал ее песням. В интервью Долина вспомнила, что Путин немного опоздал, но зато потом со всем залом пел ее хит "Погода в доме".

Певица также рассказала, что российский лидер не раз приглашал ее и саксофониста Игоря Бутмана послушать джаз. По словам Долиной, с их помощью "Владимир Владимирович полюбил эту музыку".

Долина также вспомнила, как Путин пел под баян: "Было у нас даже застолье небольшое, он очень красиво спел песню "Город над вольной Невой".

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