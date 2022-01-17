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Юрист объяснила, зарплату какого размера ждать в январе

10:00
  • понедельник
  • 17 января 2022

Зарплата в первый месяц года далеко не всегда ниже, чем в остальные

Зарплата в январе может оказаться меньше, чем в другие месяцы, однако это справедливо далеко не для всех случаев. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.
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Специалист уточнила, что сотрудники на окладе, отработавшие все рабочие дни по производственному календарю, получат полную зарплату, установленную в трудовом договоре.

Однако те, кто в январе брал отпуск или больничный, действительно получат зарплату в меньшем размере, поскольку размер отпускных и больничных определяется не так, как заработная плата.

В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления "Сколково" Сергей Спасов отметил, что многие россияне получают оклад, который выплачивается ежемесячно в соответствии с нормой рабочего времени. Хотя в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени также уменьшена.

Соответственно, если зарплата состоит только из оклада и работник не пропустил ни одного рабочего дня по болезни или из-за отпуска, в январе он получит такую же зарплату, как в другие месяцы, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году медианная зарплата в массовых профессиях увеличилась на 17%, до 35 тысяч рублей. Наиболее значительный рост заработной платы эксперты зафиксировали в группах профессий "Автомобильный бизнес" (25%), "Транспорт, логистика" (19%), "Строительство" (13%).

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