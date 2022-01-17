Юрист объяснила, зарплату какого размера ждать в январе

Зарплата в первый месяц года далеко не всегда ниже, чем в остальные

Зарплата в январе может оказаться меньше, чем в другие месяцы, однако это справедливо далеко не для всех случаев. Об этом рассказала юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Специалист уточнила, что сотрудники на окладе, отработавшие все рабочие дни по производственному календарю, получат полную зарплату, установленную в трудовом договоре.

Однако те, кто в январе брал отпуск или больничный, действительно получат зарплату в меньшем размере, поскольку размер отпускных и больничных определяется не так, как заработная плата.

В свою очередь, директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления "Сколково" Сергей Спасов отметил, что многие россияне получают оклад, который выплачивается ежемесячно в соответствии с нормой рабочего времени. Хотя в январе люди фактически работают меньше, установленная норма рабочего времени также уменьшена.

Соответственно, если зарплата состоит только из оклада и работник не пропустил ни одного рабочего дня по болезни или из-за отпуска, в январе он получит такую же зарплату, как в другие месяцы, цитирует эксперта РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году медианная зарплата в массовых профессиях увеличилась на 17%, до 35 тысяч рублей. Наиболее значительный рост заработной платы эксперты зафиксировали в группах профессий "Автомобильный бизнес" (25%), "Транспорт, логистика" (19%), "Строительство" (13%).

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