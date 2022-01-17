Желтый уровень погодной опасности продлили в Москве из-за ветра

Погода считается потенциально опасной

В столичном регионе продолжает действовать повышенный, желтый, уровень погодной опасности. Об этом в понедельник, 17 января, рассказали в Гидрометцентре России.

Синоптики предупреждают о потенциально опасной погоде из-за сильного ветра. В частности, 17 января ожидается ветер юго-западного направления со скоростью от пяти до десяти метров в секунду, местами — с порывами 12-14 метров в секунду.

В связи с этим введено предупреждение, которое будет действовать до 21:00 вторника, 18 января, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

Повышенный уровень погодной опасности действует в столичном регионе с первой рабочей недели. Желтый уровень погодной опасности ввели из-за гололедицы и сильного ветра, затем его несколько раз продлевали.

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