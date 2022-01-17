Жертвами пожара в жилом доме в Челябинске стали три человека

СК назвал предварительную причину ЧП

В Челябинске в жилом доме по улице Молодогвардейцев произошел пожар, передает пресс-служба регионального управления МЧС.

"При проливке и разборке пожара обнаружены трое погибших (2 мужчин и женщина). Эвакуировано 20 человек (в т.ч. 5 детей), из них спасено 5 (в т.ч. 2 ребенка)", - говорится в сообщении.

В настоящее время возгорание ликвидировано. Причины устанавливаются.

В управлении Следственного комитета по региону добавили, что в больницу доставлен мужчина. Проводится доследственная проверка. "По предварительным данным, причиной возгорания явилось неосторожное обращение с огнем при распитии спиртного", - уточнили в СК.

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