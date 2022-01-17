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Адвокат Жорин увидел нестыковки в ограблении вдовы Градского

09:29
  • понедельник
  • 17 января 2022

Ограбление могло быть инсценировано, предполагает юрист

В деле об ограблении вдовы Александра Градского Марины Коташенко есть ряд странностей. На это обратил внимание звездный адвокат Сергей Жорин.

По словам Жорина, подозрителен тот факт, что ограбление, по данным СМИ, произошло в 13:00, а в полицию Коташенко обратилась лишь спустя семь часов.

"Если с 13 до 20 часов ей ничего не препятствовало обратиться в правоохранительные органы, а она это не сделала, это вызывает большое количество вопросов, поскольку многие преступления раскрываются именно по горячим следам", — пояснил Жорин в интервью "Пятому каналу".

Кроме того, вызывает вопросы тот факт, что женщина хранила наличные на сумму 100 миллионов рублей дома, а не в банке.

Тем не менее, Жорин уверен, что если ограбление было инсценировано, а Коташенко как-то причастна к этому, что правда все равно вскроется.

"Это, на мой взгляд, глупо, потому, что, во-первых, это вскроется. А, во-вторых, это может считаться основанием признания ее как минимум недостойным наследником, а как максимум, и привлечении к уголовной ответственности", — сказал адвокат.

В то же время Сергей Жорин оговорился, что подтверждения версии инсценировки ограбления нет, поэтому отрицать версии об ограблении нельзя.

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