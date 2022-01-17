"Ростелеком" протестирует 5G в метро Москвы, Петербурга и Казани

Стандарт 5G в восемь-десять раз быстрее предыдущего поколения

В Государственную комиссию по радиочастотам поступила заявка от "Ростелекома" на испытание в метрополитенах Москвы, Санкт-Петербурга и Казани технологии связи пятого поколения (5G), сообщает в понедельник газета "Известия".

Уточняется, что "Ростелеком" просит ГКРЧ выделить диапазон частот 3,3 - 3,4 ГГц и 3,8 - 4,1 ГГц на наземных станциях и 3,4 - 3,8 ГГц в подземных.

Известно, что эксперимент в Москве будет проводиться в том числе на Кольцевой линии.

"Нужны исследования, тестирование оборудования в реальных условиях, когда можно будет обкатывать инновационные сервисы", - приводит издание слова представителя "Ростелекома" Валерия Костарева. Заявку рассмотрят на ближайшем заседании ГКРЧ.

Стандарт 5G в восемь-десять раз быстрее предыдущего поколения - 4G/LTE.

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