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В Индии создают вакцину от "омикрона"

10:14
  • понедельник
  • 17 января 2022

Срок готовности - один-два месяца

Как сообщает в понедельник со ссылкой на источники агентство Reuters, фармацевтическая компания Gennova Biopharmaceuticals из Индии работает над созданием специальной вакцины для защиты от омикрон-штамма коронавируса.
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Уточняется, что препарат можно будет использовать в качестве бустерной дозы. Для применения он будет готов через один-два месяца.

Две фазы испытаний были проведены в конце прошлого года. Ученые заявляют о безопасности препарата.

За время проведения массовой вакцинации в Индии 92% населения страны получили свыше 1,56 миллиарда доз вакцин против COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии в Индии превысило 37 миллионов человек.

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