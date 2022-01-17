Тысяча компаний подключились к сервису Russpass

Среди них 76% приходится на малый и средний бизнес

К партнерской программе цифрового туристического сервиса Russpass с июля 2020 года подключилась тысяча организаций со всей России. Об этом в понедельник, 17 января, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Как уточнила заммэра, в числе партнеров сервиса — крупнейшие представители индустрии, малый и средний бизнес, государственные и частные культурные площадки. Благодаря объединению их возможностей Russpass способствует увеличению туристического потока в Москву и другие регионы. На фоне пандемии сервис стал дополнительным инструментом для развития внутреннего туризма.

В частности, с 2020 года партнерами сервиса в Москве стали ВДНХ, музей-заповедник "Царицыно", парк "Зарядье", Московский зоопарк, Музей русского импрессионизма и другие объекты, которые пользуются популярностью у путешественников.

В 2021 году к Russpass присоединились киностудия "Союзмультфильм", Политехнический музей, МХТ имени А.П. Чехова, Государственный музей Л.Н. Толстого, Зоологический музей МГУ и другие партнеры.

Благодаря сотрудничеству с сервисом субъекты малого и среднего бизнеса, доля которых среди партнеров Russpass достигает 76%, могут получить поддержку — дополнительную рекламу и поток клиентов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В октябре 2021 года туристический сервис Russpass модернизировал сайт и запустил мобильное приложение для iOS и Android. Благодаря обновлениям пользователям станет проще находить информацию о достопримечательностях, экскурсиях и турах, а также подбирать для своих путешествий по России самые интересные маршруты.

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