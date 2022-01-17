"За мной правда": Порошенко вылетел в Киев из Варшавы

Сегодня будет рассмотрено ходатайство об аресте политика

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник вылетел из Варшавы в Киев, передает ТАСС.

"Самолет вылетел в 07:00 (09:00 мск)", - сообщили в справочной. Изначально время вылета было 06:40 (08:40 мск).

Перед вылетом экс-глава государства заявил, что не опасается ареста. "За мной правда. На моей стороне народ Украины. Я не готовился к аресту", - сказал Порошенко, добавив, что уже планирует новые поездки.

На экс-президента Украины заведено дело по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации". Речь идет о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы.

На 17 января назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство об аресте политика.

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