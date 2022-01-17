ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"За мной правда": Порошенко вылетел в Киев из Варшавы

10:23
  • понедельник
  • 17 января 2022

Сегодня будет рассмотрено ходатайство об аресте политика

Бывший президент Украины Петр Порошенко в понедельник вылетел из Варшавы в Киев, передает ТАСС.
Сбежавший в Европу Порошенко обратился к властям Украины

"Самолет вылетел в 07:00 (09:00 мск)", - сообщили в справочной. Изначально время вылета было 06:40 (08:40 мск).

Перед вылетом экс-глава государства заявил, что не опасается ареста. "За мной правда. На моей стороне народ Украины. Я не готовился к аресту", - сказал Порошенко, добавив, что уже планирует новые поездки.

На экс-президента Украины заведено дело по статьям "Государственная измена", "Финансирование терроризма" и "Создание террористической организации". Речь идет о поставках донбасского угля в 2014-2015 годы.

На 17 января назначено заседание Печерского районного суда Киева, на котором рассмотрят ходатайство об аресте политика.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Петр Порошенко
Петр Порошенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.