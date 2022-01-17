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Минздрав отреагировал на признание "Спутника V" в Австралии

10:28
  • понедельник
  • 17 января 2022

Список одобривших российских препарат стран продолжает расширяться

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов прокомментировал решение властей Австралии разрешить привитым "Спутником V" въезд на территорию страны.
Путин высоко оценил эффективность "Спутника V"

"Продолжающееся расширение списка стран, де-факто признавших российскую вакцину "Спутник", однозначно говорит о признании за рубежом ее высокой эффективности", - приводит слова Кузнецова ТАСС.

Как прежде указали в Управлении терапевтических товаров Австралии, "Спутник V" на 98-100% защищает от тяжелого течения COVID-19.

Разработанную в центре имени Гамалеи вакцину "Спутник V" зарегистрировали в России 11 августа 2020 года. Это первый в мире официально признанный препарат для профилактики COVID-19. Одобрен он на сегодняшний день более чем в 70 странах.

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