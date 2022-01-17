ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Берлин решил не отступать от принципов в диалоге с Москвой

10:40
  • понедельник
  • 17 января 2022

Глава МИД Германии прибудет с визитом в Россию

Правительство Германии настроено на диалог с Россией по вопросам безопасности, однако не намерено отступать от своих принципов. С таким заявлением в понедельник, 17 января, выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.
В Германии опасаются отключения России от SWIFT

Политик готовится к визиту в Киев, а затем — в Москву. Накануне переговоров она заявила, что собирается дать понять: Берлин не ведет никаких переговоров об Украине в обход Украины.

Бербок изъявила намерение затронуть в ходе визита в Киев тему мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Глава МИД хочет выяснить, "есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в "нормандский формат" и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".

18 января Анналену Бербок примет в Москве глава МИД России Сергей Лавров. По словам германского министра, имеется длинный список "конфликтных тем", которые предстоит обсудить сторонам. Политик, в частности, настроена "со всей ясностью" объяснить позицию Германии в ЕС, G7 и в НАТО.

Что касается темы гарантий безопасности, Германия готова к серьезному диалог, однако настаивает на соблюдении основных принципов Хельсинских соглашений, в числе которых Бербок назвала нерушимость границ, право альянса на самостоятельный выбор и отказ от использования угроз как средства политики, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект российского газопровода "Северный поток — 2" является экономическим, поэтому его не следует втягивать в ситуацию вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Анналена Бербок
Анналена Бербок
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.