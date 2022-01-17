Берлин решил не отступать от принципов в диалоге с Москвой

Глава МИД Германии прибудет с визитом в Россию

Правительство Германии настроено на диалог с Россией по вопросам безопасности, однако не намерено отступать от своих принципов. С таким заявлением в понедельник, 17 января, выступила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

Политик готовится к визиту в Киев, а затем — в Москву. Накануне переговоров она заявила, что собирается дать понять: Берлин не ведет никаких переговоров об Украине в обход Украины.

Бербок изъявила намерение затронуть в ходе визита в Киев тему мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Глава МИД хочет выяснить, "есть ли готовность найти решения прежде всего по дипломатическим каналам, чтобы снова вдохнуть жизнь в "нормандский формат" и, наконец, добиться прогресса в выполнении минских договоренностей".

18 января Анналену Бербок примет в Москве глава МИД России Сергей Лавров. По словам германского министра, имеется длинный список "конфликтных тем", которые предстоит обсудить сторонам. Политик, в частности, настроена "со всей ясностью" объяснить позицию Германии в ЕС, G7 и в НАТО.

Что касается темы гарантий безопасности, Германия готова к серьезному диалог, однако настаивает на соблюдении основных принципов Хельсинских соглашений, в числе которых Бербок назвала нерушимость границ, право альянса на самостоятельный выбор и отказ от использования угроз как средства политики, сообщает ТАСС.

Ранее министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что проект российского газопровода "Северный поток — 2" является экономическим, поэтому его не следует втягивать в ситуацию вокруг Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram