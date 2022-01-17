Иномарка сбила мать с ребенком на "зебре" в Москве (видео)

Пострадавшие в больнице
В Москве автомобиль Subaru сбил на пешеходном переходе мать с ребенком.
ДТП произошло на Университетском проспекте у дома 16 на юго-западе столицы. Женщина и ее 11-летнюю дочь переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. По словам водителя иномарки, он "не знал, что в этом месте есть пешеходный переход", сообщили в столичной прокуратуре.
Женщину госпитализировали с переломом позвоночника, у ребенка диагностировали ушиб грудной клетки, передает ТАСС.
Расследование инцидента продолжается, его ход контролирует прокуратура Москвы. На месте аварии работает следственно-оперативная группа.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram