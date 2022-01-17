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Назван единственный регион, в котором ожидаются крещенские морозы

11:02
  • понедельник
  • 17 января 2022

Россиянам не стоит рассчитывать на сильные морозы

В 2022 году лишь в одном российском регионе ожидаются так называемые крещенские морозы — отрицательные температурные аномалии 19 января, когда православные христиане отмечают Крещение. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Синоптик отметил, что только в северной части Чукотки прогнозируются крещенские морозы. При этом на 80% территории России в этот период ожидаются температуры, существенно превышающие климатическую норму.

В целом так называемые крещенские морозы, по словам Вильфанда, не подтверждены историей метеорологических наблюдений — нет статистики, которая говорила бы о существовании таких погодных аномалий.

Это не имеет отношения к глобальному потеплению, подчеркнул эксперт, поскольку еще до открытия этого явления метеорологи собирали статистику, которая не подтверждает существование крещенских морозов.

О глобальном потеплении начали говорить в конце 1960-х — начале 1970-х годов, однако и с тех пор не удается выявить крещенских морозов ни в одной точке России, цитирует Вильфанда ТАСС.

Ранее Вильфанд рассказал, что аномально теплая для января температура сохранится в Москве в начале наступившей рабочей недели. В понедельник и вторник прогнозируется от минус одного до минус трех градусов, к Крещению температура снизится до десяти градусов мороза.

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