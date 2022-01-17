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В США спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в России

10:51
  • понедельник
  • 17 января 2022

Исследование провел Институт показателей и оценки здоровья

Как заявили в Институте показателей и оценки здоровья (IHME) при Вашингтонском университете, пик нынешней волны коронавируса в России придется на 22 января.
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Уточняется, что 5 февраля в стране выявят более 85 тысяч заболевших. Вместе с тем пик нагрузки на систему здравоохранения придется на 10 февраля. Потребуется около 133 тысяч ковидных коек.

Вместе с тем американские аналитики полагают, что количество летальных исходов продолжит снижаться.

"Я думаю, наибольший рост будет в феврале и продержится весь месяц, потом ситуация стабилизируется", - прокомментировал эти данные в беседе с "Ведомостями" главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что количество новых случаев ковида в России может в обозримой перспективе достигнуть шестизначных значений.

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