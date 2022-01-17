Премьер Австралии заявил о возможном досрочном приезде Джоковича

Теннисист сможет сыграть в следующем Australian Open

Первая ракетка мира серб Новак Джокович вернуться в Австралию до истечения трехлетнего запрета на въезд.

Об этом заявил премьер-министр страны Скотт Моррисон. Власти предоставят спортсмену визу "при правильных обстоятельствах". Джокович сможет принять участие в следующем открытом чемпионате по теннису Australian Open.

"У Новака Джоковича есть возможность вернуться и при правильных обстоятельствах, и это будет рассмотрено в свое время", - передает слова Моррисона телеканал ABC.

Ранее глава МВД Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что Джокович получил трехлетний запрет на въезд в страну.

Скандал с Джоковичем разгорелся 5 января. Теннисист прибыл в Мельбурн для участия в чемпионате Australian Open, не имея вакцинации от коронавируса. Пограничные службы не увидели достаточно доказательств в справке для медотвода от вакцинации и аннулировали визу теннисиста.

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