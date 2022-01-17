Песков оценил ситуацию вокруг национальных интересов России

В Москве ждут ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности

Санкционная политика США ставит отношения между нашими странами на грань полного разрыва. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В интервью телекомпании CNN он подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к диалогу. Однако Вашингтон и НАТО не спешат отвечать на наши предложения по гарантиям безопасности и продолжают нагнетать напряжённость.

Американские СМИ продолжают активно разгонять тему российской агрессии, предсказывая, что не сегодня-завтра произойдёт вторжение на Украину. Вот только Москва неоднократно подчёркивала: планов нападения нет, а военные учения рядом с нами действительно заставляют напрягаться. Рано или поздно терпение должно было лопнуть. Тем более история сложных отношений России и североатлантического альянса длится уже не одно десятилетие.

"В нашем понимании НАТО — это организация, которая была создана для конфронтации, а не для защиты. И НАТО — не голубь мира, не гарант стабильности и процветания. НАТО - это оружие для конфронтации. И это самое оружие с каждым годом усиленно продвигалось всё ближе и ближе к нашим границам. И вот мы уже наблюдаем постепенное вторжение НАТО на Украину. Со своей инфраструктурой, со своими инструкторами, которые обучают украинских военных, а также привозят с собой запасы оборонительного и наступательного вооружения. Это привело нас к точке невозврата. Для нас это "красная" линия", - сказал Песков.

Россия чувствует от альянса угрозу собственной безопасности. Именно поэтому Москва ждет от Вашингтона письменных гарантий. Документ с предложениями опубликовал наш МИД. Тезисы логичные и понятные. НАТО должны отойти к границам 1997 года. Перестать зазывать к себе новых участников, особенно тех, которые удачно делят с нами границы - вроде Украины и Грузии. И перестать развёртывать свои военные базы в республиках бывшего СССР, которые не относятся к североатлантическому блоку. Если с Москвой и дальше продолжат разговаривать на языке санкций и ультиматумов, ответом может быть полное прекращение отношений между Россией и США. На это Дмитрий Песков тоже обратил своё внимание.

"Вокруг национальных интересов России сложилась довольно критическая ситуация. Впрочем, если мы увидим, что Вашингтон политически созрел обсуждать с нами гарантии безопасности - это будет своего рода основой для продолжения диалога. Если же мы и дальше будем получать ответы в стиле: "Нет, мы ничего обсуждать не будем", - то это уже будет серьёзным поводом для пессимизма", - сказал Песков.

Но пока складывается ощущение, что слово компромисс западным политикам не то чтобы очень знакомо. Процесс переговоров - это всегда способ достигнуть общих целей. Но когда одна сторона начинает топорно гнуть свою линию, отбрасывая другие варианты - обсуждать что-либо становится сложно. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью канадскому CBS в очередной раз доказал: в этом мире есть только одно правильное мнение, и принадлежит оно не Москве.

"Союзники по НАТО не готовы идти на компромисс по самому центровому принципу альянса в вопросах европейской и национальной безопасности. Каждая страна вольна сама выбирать свой путь и решать для себя: хочет ли она быть в составе альянса или нет. Мы не согласны с выводом наших войск из тех государств, которые стали членом НАТО после 1997 года - это половина членов объединения", - заявил Столтенберг.

Вот и в соцсети Facebook уже заблокирована официальная страница российской делегации на переговорах в Вене. Контент удалён, доступ к аккаунту ограничен.

Александра Сергомасова, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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