Политолог: Порошенко воспользовался защитой Госдепа

Экс-президент Украины сегодня избежал ареста

В Киеве сегодня рассматривают вопрос о мере пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко, подозреваемому в госизмене. На заседании фигурант должен присутствовать лично. Утром политик, как и обещал, вернулся на родину. В аэропорту его ждал по-настоящему горячий прием.

В аэропорту "Жуляны" в Киеве Порошенко встречали песнями. Сторонников экс-президента собралось, правда, не десятки тысяч, как ожидал сам Петр Алексеевич, а несколько сотен. Он стремительно уехал из Киева еще в декабре, когда следователи пытались вручить ему повестку. Но тогда не получилось. Вручили сегодня. И не исключено - вновь попытаются задержать. Хотя сторонники этому всячески мешают.

"Сейчас происходит недопуск меня как гражданина Украины на территорию страны. Более десяти минут пограничники не пускают без объяснения причин под предлогом какой-то проверки на территорию страну. Я думаю, это провокация с целью подстрекательства к массовым акциям", - заявил Порошенко.

В итоге Порошенко все же прошел пограничный контроль. И сегодня он должен явиться в Печорский суд Киева, который по просьбе ГБР рассматривает против экс-президента уголовное дело по статье "Госизмена". Его завели по фактам закупок для украинских ТЭЦ угля в Донбассе. Было это еще в 2014 году. Но главная интрига не в сути обвинений, а в том, будет ли Порошенко арестован и отправлен в СИЗО.

"Порошенко пользуется абсолютным лобби, защитой американского Госдепа. Он получил сейчас в Европе гарантии того, что это дело по нему будет закрыто", - убежден политолог Юрий Дудкин.

Казнить нельзя, помиловать. Где поставить запятую, Запад уже решил. Без участия президента Украины Владимира Зеленского.

"В реальности заранее придумана схема, по которой и Порошенко, и Зеленскому очень выгодно, чтобы мы сейчас ближайшие полгода наблюдали игру "посади Петрушку", - сообщил Владимир Кацман, депутат Рады от партии ОПЗЖ.

Это политическое шоу должно хоть как-то отвлечь украинцев от тяжелейших проблем в экономике. В первую очередь коллапса в энергетике. Цена на газ в стране выросла в 10 раз. Из-за скачка приостановлена работа 26 крупнейших предприятий. А к весне по требованию МФВ будут увеличены и тарифы для населения на свет и тепло - как минимум в 4 раза. Ситуация настолько критическая, что даже депутаты пропрезидентской фракции "Слуга народа" предлагают возобновить контакты с российским "Газпромом".

"Нам надо создать рабочую группу, определить площадку с российским "Газпромом", закупать газ напрямую, по понятному контракту и понятной цене, а не в швейцарских офшорах, мы не можем без российского газа, у нас потребление 33 миллиарда кубов, а добываем мы меньше 20", - напомнил Олег Семинский, депутат Рады от партии "Слуга народа".

Запасов газа на Украине сейчас меньше, чем весной минувшего года в конце отопительного сезона. Не спасут ситуацию и закупки угля за рубежом. И уж тем более "зеленая энергетика", которую Запад предлагает активно развивать Украине. Канадские бизнесмены, планировавшие открыть в Никополе электростанцию на солнечных батареях, спешно демонтировали оборудование и уехали. Все из-за того, что землю, на которой построили предприятие, а с ним и технику, решили отобрать местные рейдеры - олигархи. Канадцы пытались решить спор в суде, но безрезультатно.

Тимур Абдуллаев. "ТВ Центр".

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