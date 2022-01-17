Смотрите в 22:35 специальный репортаж "Степной пожар"

Кто стоял за террористической атакой на Казахстан и почему подготовка к ней прошла незамеченной?

Недавние события в Казахстане показали, что репутация этой страны как "островка стабильности" на постсоветском пространстве не совсем оправдана. О внутренних проблемах казахского общества, которые привели к нынешнему кризису и долго оставались за кадром, смотрите специальный репортаж Веры Кузьминой "Степной пожар" - сегодня в 22:35 на телеканале "ТВ Центр".

Трагические события в Казахстане стали не только серьёзным испытанием для народа и руководства этой страны, но и проверкой эффективности Организации договора о коллективной безопасности. Коллективные миротворческие силы ОДКБ были развёрнуты в кратчайшие сроки и взяли на себя охрану наиболее важных объектов. Общими усилиями попытку государственного переворота в Казахстане, инспирированную из-за рубежа, удалось сорвать. Кто стоял за этой террористической атакой и почему подготовка к ней прошла незамеченной?

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