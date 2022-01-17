COVID-19 в России: заболеваемость растет, регионы вводят новые ограничения

Впервые с середины декабря выявлено больше 30 тысяч новых случаев за сутки

В российских регионах вынуждены вводить новые ограничения, чтобы не допустить взрывного роста заболеваемости коронавирусом. Так, в Тыве отменены массовые мероприятия. В Бурятии запретили крещенские купания. Куда более жёсткие меры в Европе. И сегодня вакцинированным "Спутником V" разрешили въезд в Австралию.

Регион за регионом продолжают принимать совсем не спортивную эстафету по заражению "омикроном". В красной зоне уже десятки областей. Первые случаи зафиксированы в Хакассии и Челябинске. Предвидя очередной всплеск заболеваемости, власти вновь вводят ограничения. Так, в Бурятии решили отказаться от крещенских купаний на этой неделе. В Туве запретили все массовые мероприятия как минимум до апреля. В Приморье, где "омикрон" пока не зафиксирован, советуют действовать на опережение и активнее вакцинироваться.

"Распространение инфекции приводит к появлению новых мутаций и новых штаммов. Чем меньше распространение, тем меньше вирус мутирует. Соответственно, формирование коллективного иммунитета снижает вероятность появления новых штаммов", - говорит замруководителя управления Роспотребнадзора по Приморскому краю Светлана Морозова.

Тем более что эффективность российских вакцин, в том числе против нового штамма признают и за рубежом. На прошлой неделе это подтвердили итальянские ученые. Сегодня же Австралия разрешила въезд в страну всем привитым "Спутником V". По словам местных регуляторов, наш препарат почти на 100% защищает от тяжёлого течения болезни и на 90 – от возможности заразиться.

"Признание вакцины "Спутник V" расширит возможности Австралии для приема иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Иностранцы, получившие две дозы российской вакцины "Спутник V", теперь будут считаться полностью вакцинированными и им будет разрешен въезд в Австралию", - говорит в заявлении австралийского правительства.

Осторожность австралийских властей понятна: в ряде стран "омикрон" уже стал превалирующим штаммом. Например, во Франции. Накануне парламент Пятой республики принял закон о вакцинных пропусках. Они придут на смену санитарным. Разница в том, что новый документ смогут получить только привитые граждане. Отрицательный ПЦР-тест или антитела после болезни теперь не в счёт. Чехия вводит обязательное тестирование на коронавирус. Всех работников будут проверять как минимум дважды в неделю, детей в школах хотя бы раз. При малейшем подозрении на заболевание – карантин. В Пекине зафиксирован первый случай заражения "омикроном".

"В настоящее время Китай сталкивается с двойной проблемой: импортом штаммов "дельта" и "омикрон". Вот-вот начнется ажиотаж в связи с лунным новым годом, миграция и скопление людей значительно возрастут. А значит, будет сложнее разорвать цепочку заболеваемости и предотвратить пандемию", - сообщил представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фенг.

Свои прогнозы по заболеваемости "омикроном" в России делают ученые Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета. По их версии, пик может прийтись на 22 января – к концу недели. А суточный прирост заражений достигнет 85000 случаев. Однако, как на самом деле поведёт себя новый штамм, предсказать сложно. Единственное, что можно утверждать наверняка, способы защиты от любой инфекции остаются прежними – медицинские маски и своевременная вакцинация.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр".

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